2019/07/31 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FDKS-LvN63o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 30-7-2019 | محمد جباري - اختصاص جراحة الوجه والفكين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح الشرقية 30-7-2019 | محمد جباري - اختصاص جراحة الوجه والفكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).