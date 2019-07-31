رعب في مصر شاب يخرج أمه من قبرها بعد سنوات من موتها

2019/07/31 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث أخرج جثة والدته من القبر، ووضعها أمام مسجد ليصلي عليها، ما تسبب في ذعر الأهالي واستيائهم.وقال الإعلامي المصري محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور”، إن الشاب أخرج جثة والدته التي توفيت منذ عام 2016 ليصلي

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