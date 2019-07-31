السيطرة على حريق اندلع بمنزل في قضاء بلدروز

2019/07/31 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، الأربعاء، بالسيطرة على حريق اندلع بمنزل في قضاء بلدروز.

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