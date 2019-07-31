نيكي يهبط 0.84% في بداية التعامل بطوكيو

2019/07/31 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

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