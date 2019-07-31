2019/07/31 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة وزارة الصناعة والمعادن، الاربعاء، منح عشرات الاجازات لتأسيس مشاريع توزعت بين صناعات ذات الاستخدام الواسع واخرى مبتكرة لدعم الخريجين.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة "وضمن خطتها الهادفة الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص وتقليل اعداد الباحثين عن العمل، فقد منحت 74 إجازة للخريجين، ضمن مبادرتها الخاصة بدعم هذه الشريحة المهمة".





واضاف أن "انتاج هذه المشاريع تنوع وشمل جميع الصناعات الضرورية ذات الاستخدام اليومي التي تشمل الالبان والتمور والملح والمكسرات والدبس والمياه الصحية والحلويات والمعجنات والافران، فضلا عن منتجات اخرى كالاقداح الورقية والصابون والمناديل الورقية والمنظفات والبلاستك واكياس النايلون".





وبين الشمري أن "اجازة تأسيس المشاريع منحت ايضا الى المنتجات النسيجية المتمثلة بالخياطة والسجاد وصناعة الجوارب، علاوة على الصناعات الانشائية التي تشمل البلوك و(سندويج بنل) و(فلانكوت) والطلاء، فضلا عن المشاريع الهندسية التي تشمل السخانات والاجهزة كهربائية".

وافصح عن المشاريع التي سترى النور قريبا، "شملت انتاج العديد من الصناعات المبتكرة التي تسعى من خلالها المديرية العامة للتنمية الصناعية الى تحقيق الانتشار الواسع، اذ منحت اجازات لإنتاج مشاريع برمجيات هندسية والتعبئة والتغليف ومشروب الطاقة وانتاج العسل، اضافة الى طباعة الاقمشة والكراسي المتحركة"، مشددا على "حرص المديرية لرفد القطاع الصناعي الخاص بأجود الصناعات العريقة مع التكنولوجيا من اجل ان يواكب صناعات دول العالم المتقدمة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: منح 74 إجازة تأسيس مشاريع صناعية للخريجين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة: منح 74 إجازة تأسيس مشاريع صناعية للخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).