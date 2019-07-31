حسين علي: نقاط الفوز بالافتتاح دافع لمواصلة المشوار نحو اللقب

2019/07/31 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي حسين علي أن الفوز على لبنان بداية مشجعة لأسود الرافدين في مشواره ببطولة كأس غربب أسيا للرجال والذي يضيفها العراق حاليًا وحتى 14 من آب المقبل.

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