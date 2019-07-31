مهرجان الوان بلاد الرافدين في سيدني

2019/07/31 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مدينة سيدني، مهرجان الوان بلاد الرافدين الثقافي التراثي والذي يسلط الضوء على الأزياء التقليدية المتوارثة عن فلكلور المدن والقرى المختلفة في العراق.

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