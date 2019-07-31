المنافذ الحدودية تضبط تهرب ضريبي بعجلة محملة بمواد في زرباطية

2019/07/31 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط عجلة محملة بمادة (الكارتون) تم التلاعب بوصفها بغية التهرب من الرسوم الجمركية والضريبة في منفذ زرباطية الحدودي.تمت عملية الضبط خارج الحرم الجمركي من قبل سيطرة بوابة الخروج (البحث والتحري) بعد تدقيق معاملتها الجمركية تبين أن مادة الكارتون يحمل طباعة علامة تجارية عليها خلاف ما مذكور بخلوها من أي …

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