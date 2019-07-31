2019/07/31 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نجم المنتخب الوطني السابق ليث حسين، أن توقيت بطولة غرب آسيا التي أنطلقت أمس في اعراق غير مناسب، مبيناً بأنه لم يتلق دعوة لحضور افتتاح البطولة بسبب المحسوبية”.وقال حسين في حديث لبرنامج {كوورة} وتابعته وكالة صدى، أن “حفل افتتاح غرب اسيا كان مميزاً ورائعاً وبدأنا نتقدم بشكل جيد في التنظيم بدأنا نتلافى اخطاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليث حسين:توقيت بطولة غرب آسيا غير مناسب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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