2019/07/31 | 09:30

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مجلس البصرة يشكل لجنة مختصة لدراسة تدوير النفايات والطمر الصحي في المحافظة

قرر مجلس محافظة البصرة تشكيل لجنة مختصة لدراسة تدوير النفايات

وموضوع الطمر الصحي في المحافظة .وقال عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري، ان المجلس صوت على

تشكيل لجنة مختصة لدراسة الواقع التربوي في محافظة البصرة ورفع

توصيات بخصوص نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي " مشيرا الى

رفع توصيات خاصة بموضوع الموازين الجسرية ومخاطبة مجلس النواب

لاعادة النظر بقانون الطرق العامة لوجود مشاكل عامة بتطبيقه

.. واضاف " ان المجلس وافق على قبول منحة مخصصة من قبل مؤسسة الياقوت

للتنمية المستدامة السويدية لبناء مستشفى سعة ( ٢٠٠ ) سرير للأمراض

السرطانية في محافظة البصرة ",واكد استعداد الحكومة المحلية لتبني حل لمشكلة مشروع مجاري الزبير

بعد الحصول على استثناء من قبل مجلس الوزراء لسحب العمل من قبل

الشركة المنفذة للمشروع المحال من قبل وزارة البلديات والاسكان

والاعمار .

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