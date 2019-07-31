2019/07/31 | 09:30

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فلسطين تفوز على اليمن بهدف واحد في بطولة غرب آسيا

الاربعاء

31

تموز

2019 :

09:24 am

17

فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني بهدف واحد، سجله اللاعب اسلام

البطران في الدقيقة 26 من المباراة التي جرت في ملعب كربلاء ضمن بطولة

غرب آسيا .

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