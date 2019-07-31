الطيران المدني تنفي اطلاقها تحذيراً امنياً للاجانب القادمين عبر مطار بغداد

2019/07/31 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفت سلطة الطيران المدني ،الثلاثاء، ما نسب لها بشأن تحذير الاجانب القادمين الى مطار بغداد الدولي.وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود تحذير للأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي عار عن الصحة، ولم يتم نشر أي تحذير على مواقع […]

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