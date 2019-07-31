2019/07/31 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، انه سيتم استجواب كل من وزيري المالية النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية يوم الأربعاء.وقال الكلابي في مقابلة مع “قناة الشرقية” تابعها المركز الخبري الوطني، انه “سجلنا مخالفات مالية في مخصصات الاقليم”.وأشار الكلابي الى أنه “لا مناص من الاقالة اذا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تسجل “مخالفات مالية” بمخصصات الاقليم وتقترب من استجواب وزيرين المركز الخبري الوطني.

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