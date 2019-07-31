2019/07/31 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن رجال الدفاع المدني من الإمساك بثعبان مشبكي، يبلغ طوله 4 أمتار، التف حول كلب وأطبق عليه حتى الموت.وذكرت صحيفة “ديلي ميرور”، أن الحادث وقع في قرية بوكيت بيرونتونغ بماليزيا، أثناء نوبة عمل ليلية لعمال مصنع محلي عندما سمعوا نباح كلب فاتصلوا بصاحب المعمل.وأسرع صاحب المعمل للتحقق من الموضوع فوجد ثعبانا ملتفا حول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثعبان بطول 4 أمتار يخنق كلبا حتى الموت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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