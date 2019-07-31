2019/07/31 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء أن اليابان وافقت (أخيرا) على إجراء تجربة مبتكرة ومثيرة للجدل لإنشاء أعضاء هجينة “بشرية-حيوانية” باستخدام علم التلاعب (التعديل) بالجينات.وبعد سنوات من التخطيط، حصل عالم الأحياء المختص بالخلايا الجذعية، هيروميتسو ناكوتشي، على الموافقة المنتظرة لمتابعة واحدة من أكثر الدراسات العلمية إثارة للجدل: تجارب الأجنة البشرية-الحيوانية.وفي حين أن العديد من البلدان في جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على تجربة علمية خطيرة ومثيرة للجدل في اليابان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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