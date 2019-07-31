صحة الرصافة تناقش شطر قطاع الرعاية الصحية في مدينة الصدر مع مجلس الادارة

2019/07/31 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ناقش مدير عام دائرة صحة بغداد – الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي شطر قطاع الرعاية الصحية في مدينة الصدر الى قطاعين الاول والثاني

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