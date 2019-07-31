مقتل 34 مدنيا على الأقل في انفجار قنبلة على جانب طريق في أفغانستان

2019/07/31 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن قنبلة على جانب الطريق انفجرت في حافلة بغرب أفغانستان يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 مدنيا.

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