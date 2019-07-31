ضبط عجلة محملة بـ الكارتون تم التلاعب في وصفها بمنفذ زرباطية

2019/07/31 | 09:34

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط عجلة محملة بمادة (الكارتون) تم التلاعب بوصفها بغية التهرب م...

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