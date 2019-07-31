مجلس بغداد: المحاضرون لهم الأولوية بالتعيين وسيتنافسون على الاختصاص

2019/07/31 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، ان المحاضرين ستكون لهم اولوية التعيين على ملاك التربية، لافتاً الى ان المحاضرين وفي حال لم يحصل جميعهم على فرصة التعيين فسينتظر للسنة المقبلة ليتنافس على درجات الحذف والاستحداث.وقال عضو مجلس المحافظة ماجد الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المحاضرين وفي حال عدم حصولهم على فرصة التعيين فسينتظرون […]

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