ملياردير روسي يؤكد بنسبة 100% قدرته على جعل البشر خالدين في عام 2045

2019/07/31 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى ملياردير روسي أنه سيجعل البشر خالدين بحلول عام 2045، حيث يمول خطة لتحميل شخصيات الأفراد في أدمغة صناعية.ويزعم رجل الأعمال، ديمتري إتسكوف، البالغ من العمر 38 عاما، أنه باستخدام خطته، يمكن تضمين هذه “العقول” في روبوتات أو صور ثلاثية الأبعاد، “ما يسمح لنا بالعيش إلى الأبد في نسخ صناعية من أنفسنا”.وفي حديثه

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