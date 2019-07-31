2019/07/31 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ الموحدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰات وﻣــﻮاﺻــﻔــﺎت اﻛﺜﺮ اﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات.وﻗﺎل معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ له , إن ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ “ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺻﺎﻧﺔ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ، ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ الموحدة اﻟـــﺬي ﺳﺘﻨﻔﺮد ﺑــﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺣﺪاث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستعداد لتنفيذ “مشروع الوثيقة الموحدة” لمنع تزوير الشهادات والوثائق النعيم نيوز.

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