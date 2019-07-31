2019/07/31 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهد ملعب كربلاء الدولي ،يوم امس الثلاثاء، احتفالية لافتتاح بطولة غرب اسيا التي يحتضنها العراق .وحقق المنتخب العراقي، الفوز على المنتخب اللبناني بهدف دون رد، في افتتاح بطولة غرب اسيا لكرة القدم، التي يستضيفها العراق في مدينتي كربلاء واربيل .وسجل هدف الفوز للعراق اللاعب حسين علي في الدقيقة 57 من زمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. “احتفالية مشرقة” يشهدها ملعب كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. “احتفالية مشرقة” يشهدها ملعب كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).