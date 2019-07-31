ادارة الجوية: محمد قاسم لن يوقع لفريق آخر وسيلتحق بعد العودة من المنتخب

2019/07/31 | 09:39

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بغداد اليوم - بغداد

نفت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، صحة الانباء المتداولة حول إمكانية مغادرة اللاعب محمد قاسم فريق الكرة بالنادي، فيما اشارت الى ان التحاق اللاعب بالفريق سيكون حال عودته من المنتخب المشارك في بطولة غرب آسيا في كربلاء.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" اللاعب محمد قاسم ملتزم بعقد رسمي مع الجوية للموسم المقبل، واللاعب سيكون متواجداً مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد عودته من المنتخب الوطني".

يشار الى لاعب خط وسط المنتخب محمد قاسم كان قد التحق بالجوية قادما من نفط الوسط في الموسم الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وقدم اداءً مع الجوية نال استحسان الفرق الجماهيرية لاستقطابه.

بغداد اليوم - بغداد

أشار مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب الفوز على لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا، الثلاثاء، أن الحصول على ثلاث نقاط في افتتاح البطولة شيء جيد، الا ان توقيتها لم يكن صحيحا.

وقال مدرب منت

بغداد اليوم - بغداد

سمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الكابتن ثائر جسام مدربا لفريق الكرة للموسم المقبل، خلفا للمدرب علي هادي.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تسمية المدرب ثائر جسام لقيادة الفريق الكروي جاءت لما يتمتع به

بغداد اليوم - متابعة

تلقت قوات الأمن في مطار برشلونة، الثلاثاء، بلاغا بوجود متفجرات في سيارتي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزميله الأورغوياني لويس سواريز، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

ونقلت "فوكس سبورتس" عن صحيفة "موندو

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