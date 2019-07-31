2019/07/31 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية بأن مسبار “تشاندريان–2” القمري الهندي وصل يوم 29 يوليو بنجاح إلى مدار أرضي جديد على ارتفاع أعلى مما كان فيه سابقا.وكان المسبار قبل ذلك قد قام بمناورة ناجحة، يوم 26 يوليو، رفعته إلى مدار آخر.وسيظل المسبار في هذا المدار حتى يومي 2 و6 أغسطس، حينما يقوم بمناورتين أخيرتين،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسبار تشاندريان–2 القمري الهندي يقوم بمناورات في مدار الأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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