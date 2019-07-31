2019/07/31 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" ضبطت كوادر هيئة المنافذ الحدودية / منفذ زرباطية الحدودي في محافظة البصرة مسافراً ايرانيآ بحوزته (11) جواز سفر تم تأشيرها بسمات دخول جديدة لإيرانيين يعملون في العراق".واضاف، انه" تم ضبط الجوازات في البوابة العراقية الإيرانية أشرت في الجانب الإيراني "الاهواز" بسمات دخول جديدة بدون مغادرة الإيرانيين العراق وهذا مخالف لقانون الإقامة في العراقية رقم (76) لعام 2017 واستناداً إلى كتاب مركز إقامة وجوازات .واكد على انه" تم إحالة المسافر والمضبوطات إلى قاضي تحقيق شط العرب".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تضبط مسافرا بحوزته 11 جواز سفر في زرباطية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تضبط مسافرا بحوزته 11 جواز سفر في زرباطية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).