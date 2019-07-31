بعد لقائه الجالية العراقية في الكويت.. الياسري يوجه السفارة بالاستجابة لمناشداتهم

2019/07/31 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب الياسري، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ذلك جاء أثناء الزيارة التي اجراها إلى مقر السفارة العراقية في دولة الكويت للوقوف على المشكلات التي يعاني منها أبناء الجالية العراقية المقيمين هناك".واضاف، ان" الياسري استمع للمناشدات والمقترحات والطلبات التي قدمها أبناء الجالية العراقية، موجهاً بتشكيل فريق عمل لوضع حلول فورية لتلك المشكلات والاستجابة لكل المناشدات والطلبات بالتعاون مع السفارة العراقية في دولة الكويت".انتهى..م.م

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