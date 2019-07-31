السلطات التركية تضبط نحو 800 ألف مهاجر غير شرعي

2019/07/31 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت السلطات التركية، اكثر من سبعمئة وخمسة وتسعين ألف مهاجر غير شرعي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى الخارج، منذ الفين وستة عشر حتى الآن.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول حول عمليات السلطات التركية بشأن مكافحة الهجرة، نقلا عن مصادر أمنية، فإنه تم اعتقال ثمانية عشر ألف شخص ينظمون رحلات هجرة غير شرعية خلال الفترة المذكورة.

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