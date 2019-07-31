2019/07/31 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب “اتفاقية” مع التحالف السعودي الإماراتي.ونفى البرهان من جهة أخرى ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية في اليمن.وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان في مقابلة تلفزيونية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرهان يحسم أمر وجود القوات السودانية في اليمن النعيم نيوز.

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