2019/07/31 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته (11) جواز سفر في منفذ الشلامجة.وقالت هيئة المنافذ في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه انها “ضبطت مسافراً ايرانيآ بحوزته (11) جواز سفر في البوابة العراقية الإيرانية بمنفذ الشلامجة”.واضاف ان “هذه الجوازات أشرت في الجانب الإيراني / الاهواز بسمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط مسافرا إيرانيا يحمل (11) جواز سفر وكالة خطوة برس.

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