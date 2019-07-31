امانة بغداد ترفع التجاوزات شمالي العاصمة

2019/07/31 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن حملة كبيرة لازالة التجاوزات شمالي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت بحملة شملت مواقع عدة ضمن القاطع البلدي ابرزها شارع 20 وشارع الضباط وسوق علي النعمة والسوق المسمى شعبياً بسوق السمجة في منطقة سبع أبكار بالاضافة الى […]

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