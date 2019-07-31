2019/07/31 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث خبراء أمن الإنترنت عن خدعة “بسيطة” في أجهزة “أبل” تتيح لأي شخص يحمل هاتفك إمكانية إرسال رسائل إلى أصدقائك وعائلتك حتى عندما يكون الجهاز مقفلا.وتنطوي الخدعة على استخدام المساعد الصوتي “سيري” بشكل مخادع على شاشة قفل الهاتف.– ما هو اختراق “أيفون سيري”؟ يقدم المساعد الصوتي “سيري” ميزة إرسال الرسائل وحتى إجراء مكالمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدعة في أيفون تسمح لأي شخص بإرسال رسائل من هاتفك المقفل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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