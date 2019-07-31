2019/07/31 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن حملة كبيرة لإزالة التجاوزات شمالي بغداد. وذكر بيان للامانة , أن “ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت بحملة شملت مواقع عدة ضمن القاطع البلدي أبرزها شارع 20 وشارع الضباط وسوق علي النعمة والسوق المسمى شعبياً بسوق السمجة في منطقة سبع أبكار , بالاضافة الى الزقاقين 28 و 81 ضمن المحلة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ حملة كبيرة لإزالة التجاوزات شمال بغداد النعيم نيوز.

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