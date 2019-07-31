سيئول :كوريا الشمالية اطلقت صاروخين بالستيين اجتازا مسافة 250 كيلو مترا

2019/07/31 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أنّ المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان فجر اليوم الأربعاء كانا صاروخين بالستيين حلّقا على علو 30 كلم لمسافة 250 كلم قبل أن يسقطا في البحر.وقال المسؤول في رئاسة الأركان بحسب” فرانس برس ” إن الصاروخين “حلّقا لمسافة حوالى 250 كلم على ارتفاع 30 كلم قبل […]

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