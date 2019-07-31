الاردن:سنستورد 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا

2019/07/31 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا.وأضافت زواتي أن “عملية الاستيراد ستكون من محطة كركوك شمال العراق، وستتوجه إلى مصفاة البترول الأردنية خلال أسبوعين”.وأفادت هالة زواتي، أثناء تصريحات صحفية خلال زيارتها محافظة المفرق، بأن “الأردن في المراحل

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