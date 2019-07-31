الحشد ينفذ حملة خدمية في سهل نينوى

2019/07/31 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاربعاء، حملة خدمية لتنظيف وفتح شوارع داخل قرية في سهل نينوى استجابة لمناشدات من اهلها.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اهالي قرية الكنهش في سهل نينوى ناشدوا اللواء 30 بتنظيف وفتح عدد من الشوارع بالقرية”، مبينا ان “اللواء استجاب لهذه المنشادات ونفذ على الفور […]

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