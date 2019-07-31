وزير الداخلية يوجه بحل مشكلات الجالية العراقية في الكويت

2019/07/31 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الاربعاء تشكيل فريق عمل لحل مشكلات الجالية العراقية للكويت.والتقى الياسري بمجموعة من المقيمين العراقيين خلال زيارته الكويت واستمع الى مشكلاتهم.وكتب الياسري عبر تويتر “وجهنا بتشكيل فريق عمل لوضع حلول فورية للمشكلات والمناشدات التي قدمها أبناء الجالية العراقية الذين تم اللقاء بهم في مقر

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