“بالفديو”.. الصراصر تجتاح البصرة والاهالي يستغيثون لمكافحتها

2019/07/31 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اجتاحت الحشرات منطقة القبلة ومناطق اخرى في محافظة البصرة، في سابقة هي الاولى التي تشهدها المحافظة، وهو ما يعكس تفاقم التلوث البيئي.

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