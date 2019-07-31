التربية تستعد لتنفيذ “الوثيقة الموحدة” لتجنب التزوير

2019/07/31 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن استعدادها لتنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة التي تحمل مميزات ومواصفات اكثر امانا لتجنب عمليات تزوير الشهادات.وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن مديريته “ومن خلال خططها السنوية الخاصة برصانة الشهادات والوثائق التي تصدرها، فانها تعمل على تنفيذ مشروع […]

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