باحثو جوجل يكتشفون 6 ثغرات في نظام تشغيل iOS

2019/07/31 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اكتشف باحثو أمان شركة جوجل 6 عيوب تقنية باستخدام iMessage والتي يمكن أن تعرض هاتف المستخدم للخطر دون التفاعل مع الجهاز، وتندرج نقاط الضعف في فئة “interless”.ووجد باحثو جوجل أنه تم تصحيح 5 من الأخطاء بتحديث iOS 12.4، في حين أن 4 من نقاط الضعف تتطلب من المهاجم إرسال رمز قابل للتنفيذ على […]

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