اللواء 30 بالحشد ينفذ حملة خدمية داخل قرية في سهل نينوى

2019/07/31 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاربعاء، حملة خدمية لتنظيف وفتح شوارع داخل قرية في سهل نينوى استجابة لمناشدات من اهلها.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اهالي قرية الكنهش في سهل نينوى ناشدوا اللواء 30 بتنظيف وفتح عدد من الشوارع بالقرية، مبينا ان، اللواء استجاب لهذه المنشادات ونفذ على الفور حملة لتنظيف وفتح

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