الجبهة العربية الموحدة: حكومة عبد المهدي مصرة على ضياع المكتسبات التي تحققت في كركوك

2019/07/31 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكوجهة الجبهة العربية في كركوك، انتقادات شديدة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولقرار المحكمة الاتحادية القاضي بسريان المادة 140 من الدستور التي خص محافظة كركوك.

وقالت الجبهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “مرة أخرى يتعرض القضاء العراقي إلى الضغوطات والتأثيرات من الجهات المستفيدة من تقسيم العراق وتهديد نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنيه” مؤكدة أن “المادة ١٤٠ مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧”.

واضافت أن “حكومة السيد عادل عبد المهدي مصرة على ضياع المكتسبات التي تحققت في كركوك وباقي المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية بعد خطة فرض القانون منها إعادة الروح إلى المادة ١٤٠ والتي حددها الدستور نفسه بفترة زمنية”.

وتابعت “وكذلك الإصرار على إجراء التعداد السكاني في العام المقبل قبل إتمام العمل بالبطاقة الوطنية والتي سوف تكشف من يحمل هويتين للأحوال المدنية ويصر على تسليم نفط كركوك إلى الاقليم دون مقابل”.

وأكدت الجبهة “أنها تحمل الحكومة المركزية وعلى رأسها السيد عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة في حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون من الفوضى والانفلات الأمني وضياع دماء الشهداء الذين أعادوا محافظة كركوك إلى حضن الوطن”.

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