الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بقرار القضاء الخاص بسريان المادة 140 من الدستور

2019/07/31 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرحبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بسريان المادة 140 من الدستور، معربة عن اسفها في تنصل الحكومات السابقة من هذا القرار.

وقالت مقررة كتلة الاتحاد الوطني، النائب الماس فاضل في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “قرار المحكمة الاتحادية هو محل ترحيب وانه يؤكد على ان القضاء مستقل، مثمنة دور المحكمة الاتحادية في البت بسريانه، وكذلك معربة عن مساندة الكتلة للقرار كونه دستوري وقانوني”.

مقررة كتلة الاتحاد الوطني النائب الماس فاضل

واضافت فاضل ان “قرار المحكمة الاتحادية، قرار جاد، وأنها دحرت جميع السجالات السياسية حوله، والزاعمة بأنها مادة ميتة وأنها انتهت مفعولها، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية اثبتت مرة اخرى وبهذا التوقيت الإجرائي على تطبيق بنود أحكام هذه المادة”.

وأشارت مقرر البرلمان إلى أن “الكتلة لا زالت تؤكد على تنفيذ هذا الموضوع، مشددة على ان الحكومة الاتحادية ملزمة بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها لتنفيذ فقرات المادة 140 وعلى ضرورة أن تكون حكومة الإقليم متعاونة بشكل جدي لتنفيذ المادة وخدمة المواطنين في كركوك والمناطق المتنازع عليها، مثل خانقين وجلولاء، وذلك عن طريق تشكيل غرفة عمليات مشتركة وبتواجد قوات البيشمركة”.

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