2019/07/31 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على عقارين بالتزوير وتعيد آخر لملكية الدولة بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 10:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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