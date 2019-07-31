2019/07/31 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، ان توقيت اقامة بطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا لم يكن صحيحاً، مبيناً ان العراق عازم على بلوغ المباراة النهائية.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة ان “الحصول على اول ثلاث نقاط في أية بطولة شيء مهم جدا، اما توقيت البطولة فلم يكن صحيحا، ونحن عازمون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش:توقيت غرب اسيا لم يكن صحيحاً وعازمون على بلوغ النهائي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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