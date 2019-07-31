2019/07/31 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 34 شخصاً بينهم نساء وأطفال اليوم الأربعاء، بانفجار لغم في حافلة على الطريق بين هيرات وقندهار بأفغانستان.وقال معاون المتحدث باسم حاكم هيرات مهيب فيضي إن: “34 مسافراً استشهدوا وأصيب 17 آخرين في الحادثة”.وأوضح فيضي بأن الانفجار وقع أثناء مرور حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقل مسافرين من ولاية هيرات نحو العاصمة الأفغانية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 34 شخصاً بانفجار لغم في حافلة بأفغانستان النعيم نيوز.

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