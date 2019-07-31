2019/07/31 | 10:32

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الخدمات النيابية تكشف عن مشاريع جديدة في بغداد ..ماذا عن العشوائيات؟

الاربعاء

31

تموز

2019 :

10:29 am

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متابعة - افاققال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي ان تأخر الميزانيات

واللجان كان سببا في تلكؤ انجاز المشاريع في بغداد، فيما كشف عن

مجموعة مشاريع سيتم العمل عليها في العاصمة ابرزها مشاريع لحل مشكلة

العشوائيات واكساء انفاق قناة الجيش وانهاء مشكلة رمي النفايات.واكد البخاتي في تصريح تابعته افاق، ان "تأخر تشكيل اللجان

والميزانيات كان سبباً في تلكؤ انجاز المشاريع الخدمية في بغداد، لكن

في نفس الوقت هناك مشاريع تدوير النفايات حيث سيتم ادراجها ضمن

تخصيصات 2020، اضافة الى وحدات معالجة المياه وعدم رميها بالانهار،

وتطوير مداخل بغداد، واعادة تحديد التصاميم الاساس للعاصمة، والخروج

من نفق قضية العشوائيات وانضاج مشروعها لحل هذه الازمة".واضاف البخاتي، ان "هناك توجه لفتح باب الاستثمار لانشاء الطرق

المعلقة في بغداد والمحافظات من اجل انهاء مشكلة الزحامات المرورية"،

مبينة أن "لجنة الخدمات النيابية قدمت وثيقة مكونة من 10 نقاط الى

رئيس الوزراء، حيث بدأت امانة بغداد بالعمل ببعض هذه النقاط التي تم

تسليمها الى رئيس الوزراء".واكد ان "اللجنة عملت على رصد ملف الخدمات حيث اطلعت على ملف اعمار

انفاق قناة الجيش، اضافة الى رصد عملية جمع النفايات وعدم رفعها في

بغداد بمدينة الصدر والرستمية والمعامل وقناة الجيش حيث تم ابلاغ

امانة بغداد بضرورة رفعها خارج العاصمة"،مشيرة إلى ان “امانة بغداد

لوحظ قيامها برمي مياه الصرف الصحي في نهر ديالى، حيث تم ابلاغها بعدم

تكرار هذه الظواهر".

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