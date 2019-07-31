2019/07/31 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعلان انتهاء الاختبار النهائي لقمر “ناهيد 1” الاصطناعي

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري

جهرمي عن انتهاء الاختبار النهائي للقمر الصناعي للاتصالات “ناهيد

1”.وكتب آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

انتهى الاختبار النهائي للقمر الاصطناعي للاتصالات “ناهيد 1”.



التوقف

ممنوع في طريق التقدم.واضاف: انتهى الاختبار النهائي لهذا القمر الاصطناعي للاتصالات.



جميل؛

أليس كذلك ؟ .وفي وقت سابق اعلن رئيس مركز الابحاث الفضائية الايرانية حسين صميمي

بشان مسيرة تسليم القمر الاصطناعي “ناهيد 1” : لقد بقيت خطوة واحدة

فقط لتسليم هذا القمر الاصطناعي للمحطة الارضية.واضاف، ان عملية اكمال مشروع القمر الاصطناعي “ناهيد 1” سيتم الانتهاء

منها ومن ثم سيسلم للجهات المعنية لاطلاقه ووضعه في المدار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان انتهاء الاختبار النهائي لقمر “ناهيد 1” الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان انتهاء الاختبار النهائي لقمر “ناهيد 1” الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).