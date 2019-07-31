2019/07/31 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي مديرية التعليم الثانوي على بقاء جميع الطلبة الناجحين من الدور الاول لمراحل الرابع والخامس والسادس العلمي للعام الدراسي 2018-2019 واعفائهم من شرط معدل البقاء للعام الدراسي 2019-2020.

وبينت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "المديرية العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ مايلزم بخصوص هذا الاجراء".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعفي جميع الطلبة الناجحين من شرط معدل البقاء في مدارس المتميزين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعفي جميع الطلبة الناجحين من شرط معدل البقاء في مدارس المتميزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).