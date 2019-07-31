2019/07/31 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، صحة طلبات القضاء برفع الحصانة عن نواب في البرلمان في رد على ما نشرته وسائل إعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب).وأكد بيان للمركز تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يؤكد صحة طلباته برفع الحصانة عن نواب في البرلمان وكالة خطوة برس.

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