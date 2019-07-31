2019/07/31 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قررت السلطات السودانية تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد، بعد مقتل طلاب مدارس بالرصاص أثناء مظاهرات يوم الاثنين.وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن المجلس العسكري الحاكم، قرر الثلاثاء، إغلاق المدارس بجميع المراحل التعليمية بداية من يوم الأربعاء.وجاء القرار بعد احتجاجات طلابية في عدة مدن من بينها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس العسكري يغلق جميع مدارس السودان لأجل غير مسمى وكالة خطوة برس.

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